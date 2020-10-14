在某日下班後，蘇小姐在回家的路上被某品牌的行銷人員攔下要求填寫問卷，隨後邀請消費者進入店面填寫資料，並表示有免費課程體驗，體驗體程中銷售人員用車輪戰行銷，最後蘇小姐購買6萬餘元化妝品，但隔天才發現部分化妝品不適合自己，想要退費卻遇到困難，因而尋求消基會的協助。

據統計，今年1月至今，台北市美容、化妝品業消費爭議申訴案件達522件，其中以「假問卷真行銷」、「賣產品送課程」等爭議最多；消基會同時也接到83件申訴，其中申訴金額單件最高達73萬5000元。

蘇小姐表示，填寫問卷過程中，行銷人員提及近期有提供優惠活動，消費可以購買產品並搭配做臉的免費體驗，過程中行銷人員為了證明產品沒有拆封過，還要求消費者一一拆封錄影存證，隔天發現不適合要求退費店家卻拒絕。

消基會副董事長陳智義說，此類以「假問卷真行銷」應屬訪問購買，消費者可以依消保法等要求退費，雖然業者會要求消費者以檢視產品為由，要求消費者當場拆封，但依定型化契約規定，已拆封指的是為拆封「使用」的最小包裝商品，因此拆外包裝封膜等應屬未拆封商品，消費者可以主張退費。

近期衛福部研修的「瘦身美容定型化契約應記載不得記載事項修正草案」，明定業者的履約保證機制、契約中應載明贈送服務細項等規定消基會秘書長吳榮達呼籲，衛福部應盡速公告該草案，以保障消費者權益；他也建議，消費者遇到類似情況時應勇於說不，拒絕業者人情攻勢與壓力，避免簽下事後後悔的契約，檢視商品時不要聽從業者要求輕易開封，導致無法退貨。

(中時 )