美國總統大選進入最後倒數階段，根據統計，拜登在全國民調、大多數搖擺州與幾乎各類議題的支持度都勝過總統川普；近日卻有日本媒體爆料指出，川普有意「突襲式訪問台灣」，並宣布承認台灣等，消息震驚各界。對此，力挺前高雄市長韓國瑜的國民黨中央委員「鋼鐵俠」徐正文則大笑問兩個問題，並要川普「一定要隔離14天」。

徐正文在臉書寫下，「哈哈哈哈哈哈！他(川普)要來和小英總統分享如何打敗新冠肺炎？還是要帶病毒來？一定要隔離14天！哈哈」。貼文曝光後，也掀起網友們討論，有人說「是來亂的吧？很母湯」、「小心大病毒要來。希望他別忘了帶口罩」、「又想來台灣拿些什麼東西回去？」。

另外，還有網友質疑，「這個川普是為了台灣的外匯存底來的」、「川普應該已經把台灣當成美中進行作戰的境外戰場」 、「正式加冕台灣為亞太第一炮灰」。

不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，國安人士表示，我方的外交單位並未接獲相關訊息，且美國大選剩下不到一個月，候選人更不可能有訪台的時間。

(中時新聞網)