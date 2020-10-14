宜蘭市長江聰淵今天表示，高鐵延伸宜蘭採方案A路線，希望能在工程技術上來克服，達成10年內通車的目標。（李忠一攝）

北北基軌道路網政策溝通平台昨召開，會中達成5項共識，其中，高鐵延伸宜蘭路線方案，將繞過翡翠水庫集水區，採方案A路線提報綜合規畫與環評審議，今天（14日）高鐵延伸宜蘭促進會會長、宜蘭市長江聰淵指出，尊重交通部選擇方案A，但與最短路線的方案C相較，方案A多了11.4公里，希望10年內高鐵延伸宜蘭完工期程可以不變。

江聰淵指出，高鐵延伸宜蘭最擔心就是環評卡關，交通部長林佳龍很有誠意，邀請北北基首長共同來討論，因為高鐵延伸宜蘭經過大台北地區路線，環評、施工都跟大台北地區有所關聯。

他表示，他不是擔心行車時間差一、兩分鐘的事情，而是方案A與C差了11.4公里，以雪隧12.9公里開了好幾年為例，施工時限讓我們非常在意，希望10年內通車不要因為路線增長而有所耽誤，能在工程技術上來克服。

宜蘭縣政府交通處處長黃志良表示，A路線是要避開翡翠水庫集水區，但不論A或B路線，以高鐵的行車速度來說，B路線快不到A路線一分鐘，C路線雖然最快，但經過集水區長度太長，對環境影響衝擊也較大。

黃志良指出，北宜直鐵在路線選擇上，各路線的選擇與行車時間差距大，因此有高鐵延伸宜蘭作為直鐵的替代方案，高鐵延伸宜蘭也會經過台北市、新北市，尊重兩市市長的意見，既然已經有共識，縣府盼交通部能盡快推動，早日改善宜蘭對外交通運輸與國道5號的壅塞問題。

(中時 )