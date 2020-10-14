移工集中檢疫床位不足！目前產業新聘移工由僱主自行準備居家檢疫空間，而產業再入境、社福移工則安置在衛福部提供的600床集中檢疫的場所，但現在已有668人入住，許多僱主、仲介更反應，每天早上10點就要搶床位，「比演唱會門票還難搶」，勞動力發展署表示，指揮中心已同意把集中檢疫床位放寬至1200床，但具體的規劃等仍待後續公告。

勞動部從3月17日起依據指揮中心規定，移工入境必須居家檢疫14天，而產業類新引進移工由雇主辦理檢疫，社福類的新引進移工及返國再入境移工必須送到集中檢疫場所，衛福部則提供600床供勞動部運用。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，截至昨晚為止，己有668名移工入住，人數會超過600床主要是因為目前由菲律賓入境我國的所有人，無論產業移工或社福移工皆要強制入住集中檢疫場所，而經指揮中心同意，擬提供1200床集中檢疫床位給勞動部運用。

薛鑑忠說，集中檢疫的1200床床位，除了會提供給社福移工使用外，也會給產業類移工使用，但仍涉及修正相關規定。

(中時 )