由外貿協會主辦的AMPA品牌旗下包含：「台北國際汽車零配件展(Taipei AMPA)」、「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」、「台灣國際機車產業展(Motorcycle Taiwan)」 (簡稱AMPA 三展)，將於10月21日至24日在南港展覽2館舉行，今年展覽聚焦汽車工業未來趨勢「自駕化」、「電動化」、「聯網化」及「共享化」，共規劃9大主題展區及多項周邊活動，疫情下仍獲90家國內外業者熱烈支持，展出超過300多項產品和技術，外貿協會亦整合O2O虛實服務，助業者搶攻復甦商機。

疫情衝擊全球商業生態，2020年AMPA三展自今年4月展期延期至10月，在國境未完全開放下，具有外銷導向的全球第4大汽配展，展覽規模確有縮減，但貿協強化線上活動突破國界及時間限制，服務有拓銷國內外市場及展示需求90家業者。

因應汽車供應鏈轉為區域化布局，台灣傑出的防疫表現，加上彈性的製造結合深厚的資通訊實力、享譽國際的產品和服務品質及貼近主要市場等優勢，運輸工具在臺商回流及外人投資大幅增加下，9月出口金額已開始較去年同期小幅反彈成長2.5%達9.79億美元，預期明年將大幅復甦回升。該展獲得國內指標業者包括華城電機、拓連科技、大可電機及飛鳥車用電子等企業鼎力支持；在台知名外商有台灣昭和電工(Showa Denko)、台灣希悅爾(SEALED AIR)、台灣艾普凌(ABLIC)、台灣愛普生(Epson)及德州儀器(Texas Instruments)等，看準國內車市迎來報復性需求也力挺支持該項展覽。

因應防疫，主辦單位外貿協會將於實體展期間推出一系列線上服務「AMPA Digital Plus Edition」，包含線上虛擬展、一對一視訊採洽會、線上論壇直播、線上新產品發表會及全新規劃的線上展場直擊，以零接觸及零時差方式增加參展廠商與國外買主的互動交流。其中，視訊採洽會已邀請到包含年營業額超過250億美元的歐洲第二大汽車零配供應商、德國知名改裝配件製造商SIP Scootershop及雪佛蘭巴西經銷商Nova Chevrolet等重要買主報名參加。

2020年 AMPA三展將與「台北國際電子產業展」同期展出，深化車輛產業與新科技的鏈結度，展期四天預計吸引逾5,000名國內外參觀者。

(時報資訊)