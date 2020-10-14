PCB廠—定穎(6251)今天股東臨時會通過辦理減資彌補虧損案，預計將減資3億3545萬3030元，減資比例為10.784214%。定穎董事長黃銘宏表示，公司已於第1季處分資產增加現金流，此次辦理減資彌補虧損後財務結構將更健全，進而提升未來每股淨值及每股盈餘。

定穎近兩年積極進行調整，不僅產品往高毛利的車用等領域布局，亦出售桃園廠增加現金流，由於截至108年12月31日止，定穎帳載累積虧損為3億3545萬3000元，定穎今天股東臨時會通過辦理減資彌補虧損，預計將減資3億3545萬3030元，消除股份為3354萬5303股，減資比例為10.784214%。

針對為何增資後再辦理減資，定穎表示，主要是為了彌補虧損，改善財務結構及降低負債比例，雖然今年上半年稅後盈餘6.48億元，但這是期中財務報表，整年度的盈餘分配仍待110年的股東會承認，而2019年財報上有3.3億元待彌補虧損，依照法規，3.3億元可用於今年減資彌補虧損；且完成減資彌補虧損後，無須再先扣除累積虧損，今年獲利可在明年開始發放股利。

再者，此次減資雖然造成股東持有股數減少10.8%，但依正常狀況，股價會反稀釋回來，對股東所握有的股票總價值是一樣的。

定穎表示，公司近幾年積極改善財務結構，第2季負債比已降低58.8%，減資完成股本降低後，可以讓後續財務規畫更靈活、更有空間，有助於公司未來的擴充發展。

(時報資訊)