橙的(4554)在大陸地區客戶出貨穩定及歐洲地區重啟拉貨動能，9月營收持續來到今年高點，營收連3個月成長。展望第4季，由於歐洲雪胎TPMS出貨旺季，加上大陸新車及台灣重型機車的OEM客戶導入TPMS系統的滲透率提升，法人預期第4季可望來到今年高峰，重回1億元以上。

因台灣、大陸地區OEM市場客戶維持穩定的拉貨力道，加上歐洲地區在重啟經濟活動後冬季雪胎的需求增加，德國與義大利AM市場客戶回補庫存，橙的9月營收0.34億元，月增2.5％，年增10.9％，7月以來連續3個月回到0.3億元以上，且連續3個月年成長表現；第3季營收0.99億元，年增7％，為2018年第3季以來最高；累計前3季營收再次轉正成長0.4％，為2.54億元。

展望第4季大陸北汽福田、鄭州宇通等商用車、客車的TPMS出貨金額，在前3季OEM市場的營收比重達37％，將穩健持續貢獻營收。另外逐步進入冬季，為歐洲雪胎TPMS出貨旺季，且第4季原本就是車市旺季，有助於客製化TPMS系統產品出貨表現。

橙的自2013年推出通用型的TPMS，並搭配無線燒錄工具，解決過往維修通路商必需備齊不同車廠、車款、年份的TPMS來滿足客戶需求的問題，進而打開橙的在AM市場的銷售大路，目前TPMS技術也逐步升級，可結合各種通信系統(WiFi、藍芽、5G NR、RFID)相容以及雲端大數據，透過TPMS系統數據與車輛電腦對話，且向運營商提供即時監控的解決方案，實現車聯網用於車隊管理並展現商業成果。橙的目前落實業務團隊在地化，運用不同策略與異業合作模式，擴大市占率。

(時報資訊)