跨國製藥大廠禮來公司（Eli Lilly）宣布，基於潛在的安全隱憂，其新冠狀病毒ACTIV-3單株抗體療法的三期試驗已遭到美國衛生監管機構暫停。

受此打擊，周二禮來股價下挫2.85%，收在150.08美元。

ACTIV-3療法試驗是為了測試禮來所開發的單株抗體與瑞德西韋（remdesivir）的合併使用效果。這是美國國立衛生研究院為了與藥廠合作，加速疫苗療法開發之「Activ」計畫的一部分，也是數個正在進行的試驗之一。

禮來發言人Molly McCully表示，安全性對禮來是最重要的事，我們得知，基於充分的謹慎考量，ACTIV-3獨立數據安全監測委員會（DSMB）已建議暫停這項試驗。禮來支持DSMB為確保研究參與者安全的決定。

前一日嬌生公司宣布因參與試驗者出現「無法解釋的疾病」，公司決定暫停新冠狀病毒候選疫苖所有臨床試驗，包括9月底展開的第3期臨床試驗。

(時報資訊)