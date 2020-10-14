網家(8044)旗下Pi拍錢包積極經營多樣化服務場域，拓展超過18萬個合作店點，帶動會員數邁向100萬。為持續延伸P幣生態圈、深耕會員經濟，即日起在王品(2727)集團17個品牌餐廳上線，包含王品牛排、THE WANG、夏慕尼新香榭鐵板燒、TASTy西堤牛排、藝奇新日本料理、陶板屋和風創作料理、原燒 O-NiKU優質原味燒肉、聚 北海道昆布鍋、hot 7 新鐵板料理、品田牧場、青花驕麻辣鍋、PUTIEN莆田、XIANG DUCK享鴨、沐越Mu Viet越式料理、丰禾台式小館、和牛涮及町食等17品牌。

Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi拍錢包致力推廣生活中各種情境的應用場域，預期今年年底合作店點將突破至20萬，讓行動支付更深入會員日常生活。看準年底聚餐熱潮來臨，消費者對餐飲聚餐活動的需求度高，此次攜手國內指標性餐飲企業王品集團，透過兩強聯盟，吸引更多消費者加入支付行列，並且強化品牌店家的消費力道，活絡雙方帶來的經濟加乘效益。

Pi拍錢包持續整合虛實應用場域，打造全方位P幣生態圈，期望能讓消費者享受快速便利的金融服務，滿足日常生活中多面向的消費需求。10月除王品集團推出回饋活動外，Pi拍錢包再攜手神腦(2450)推Pi卡友優惠，最高享14％P幣回饋。

(時報資訊)