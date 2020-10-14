國民黨中央黨部牆面掛著「瘦肉精美豬進口」倒數計時器。(黃福其攝)

王育敏公布民進黨、國民黨立委及執政縣市把關萊豬對照表。(黃福其攝)

民進黨、國民黨立委及執政縣市把關萊豬對照表。(黃福其攝)

國民黨今召開「校園食安，國民黨嚴格把關；民進黨消極放任！」記者會，公布「瘦肉精美豬進口」倒數計時器，並質疑民進黨政府從行政、立法兩院到執政縣市，對校園學童的食安守護輕忽怠慢，只口號式宣稱「優先使用國產豬」，沒有罰則或完整把關的配套措施，不像國民黨立委提案或執政縣市嚴格把關，身為決策者的行政院長蘇貞昌應公開向國人道歉。

距離明年1月1日開放瘦肉精美豬進口剩不到79天，文傳會主委王育敏、副主委鍾沛君、發言人江怡臻今天在記者會公布「瘦肉精美豬進口」倒數計時器及下載網址 (https：／／noractopork.tw／)。鍾沛君說，民進黨政府開放萊豬像失速列車，當中央麻木不仁，國民黨只能不斷踩車，計時器正凸顯兩個意義，一是日期歸零，就是台灣食安危機開始之日，二是中央未善盡把關責任，只能仰賴地方政府自求多福。

王育敏說，多位專家學者都證明13歲以下孩童及嬰幼兒食用瘦肉精食品，對身體將有長期負面影響，國民黨為此嚴格把關，務必讓校園「瘦肉精零檢出」；但民進黨卻消極放任，似為瘦肉精「護航」、幫混充萊豬的「加工食品」開後門。

王育敏舉例，國民黨立委為確保學童及嬰幼兒不會吃到瘦肉精食品，陸續提出1.瘦肉精美豬源頭查廠；2.制定違反校園瘦肉精零檢出罰則；3.托育托嬰保母體系禁止瘦肉精食品等提案，賦予行政單位法律依據，能強制校園或嬰幼兒照護體系禁用瘦肉精，卻遭民進黨立委杯葛、封殺。反倒民進黨立委提案漏洞百出，不僅刻意不定罰則，也未要求衛福部赴美國查廠，且民進黨只管公私立托嬰中心，忽略居家式托育場所，將逾2萬6千名嬰幼兒無法保障食品安全。

此外，國民黨執政縣市長嚴格把關，全面杜絕萊豬進入校園。例如新北市長侯友宜宣示0到18歲所有教養環境供膳場所，一律都採用國產豬，學校在年底前會完成營養午餐全面換約，若有廠商違規會記點懲處，嚴重者將解約；台中市長盧秀燕宣示台中市境內皆禁止販賣、食用，製作含瘦肉精豬肉；中台灣區域治理平台7縣市首長會議，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等縣市首長更聯合發表「反進口美國瘦肉精豬肉」宣言，堅持豬肉瘦肉精零檢出。而民進黨執政的桃園市、高雄市、新竹市、基隆市、屏東縣等，僅表示會依行政院公布的稽查準則執行，消極的態度與立場，令人質疑守護校園食安的決心。

江怡臻說，她有兩個2歲以下的小朋友，對於陳時中聲稱「食藥署有訂定殘留標準（MRL），只要在標準之下就是安全的」，根本不是為人父母該說的話，而是為了官位的官話。

(中時 )