總統蔡英文去年競選連任爆出「論文風波」，被台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正等人質疑博士論文作假，遭提告妨害名譽。台北市地檢署今早首次傳喚賀、彭出庭。賀未出庭，而彭應訊40多分鐘後匆匆離去表示，將在台大校友會館召開記者會。

彭文正應訊結束後，與幾位支持者離開北檢。面對媒體提問，彭表示，等一下將在台大校友會館召開記者會說明一切。並對在場媒體表示，「勇敢的媒體，其他都沒有來」。

彭曾在YOUTUBE「政經關不了」爆料質疑蔡英國倫敦政經學院法學博士學位做假，而賀去年8月29日召開記者會，也質疑蔡英文「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，遭總統府反駁是不實抹黑，已傷害蔡的名譽、影響社會公信。

府方強調，總統沒有以特權方式取得學位，當年只是一位普通的新進學者，對於沒有根據的指控已超越可容忍的底限，因此決定採法律行動。

(中時 )