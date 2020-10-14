時尚鏈攜手搶國際單！2020台北紡織展（TITAS）登場，首度由遠東新、儒鴻等6大紡纖廠，與6位時尚設計師合作，將機能、環保面料結合時尚設計，製成高級訂製服、優雅西裝等18款潮服開場走秀，賣向來自15個國家、逾40家品牌買主。

這是繼13日剛落幕的台北時裝週之後，時尚產業鏈再度合體搶單。據統計，台北時裝週吸引16國、178位國際買家，創造產值4.9億元，較上屆產值增加逾1億元。

文化部次長李連權表示，台灣上游紡纖廠的面料獨步全球，透過與外部設計師合作呈現美感與想像，可擴大應用空間，提高面料銷售價格。以往機能布料常做成運動服，但在設計師發揮創意下做成高級服飾，有利國外接單。

此次紡織展以文化帶頭、跨域整合走秀，由文化部與紡拓會媒合6大紡纖廠與設計師合作，包括遠東新世紀公司與設計師高勝忠合作，用Non Shedding Fleece環保布料，設計單件式貼身保暖洋裝，以台東印象與原民工藝精神，將布料拼接出繽紛多彩圖騰印記。

儒鴻企業與設計師簡君嫄合作，用Embody機能布料，體現梵谷名畫「星夜」的想像，設計綁帶式或露背立裁洋裝、高腰扭結窄裙，展現布料垂墜感與高度延展性。簡君嫄表示，她運用儒鴻的兩款布料、四種顏色設計的服飾，都有考量到未來商品化。

福懋興業也與設計師柯瑋倫合作，運用Aerobrane防潑水布料，結合都會正裝、多樣化口袋設計，推出多功能服飾。

興采實業與設計師廖勝農合作，用AIRMEM機能布料，設計具防風防水功能的男性優雅時裝。廖勝農表示，興采利用餘留咖啡渣做為紗線原料與塗料，在服裝設計上有很大發揮空間，此次秀展他在面料上即用手縫珠加工製作，未來興采新面料他也有機會先試用做成樣品，一起到海外參展搶單。

旭寬企業與設計師洪威宇合作，運用37.5 TECH BIOPRO 針織布料，塑造異國文化的女神形象，結合手工刺繡及開衩剪裁，設計可生物降解、環保又時尚的高級訂製禮服。

佳和實業與設計師蔡宜芬合作，運用CORDURA耐磨涼爽機能布，以俐落版型、打摺疊合的布料手法，跨越疫情隔閡，帶來自在寬鬆的度假風格女裝，包括削肩上衣 + 高腰褶裙、寬領襯衫 + 打摺長寬褲等。

(工商 )