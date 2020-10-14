台灣工業總會日前發佈新冠肺炎疫情對台商投資大陸影響調查，稱超八成大陸台企營運受到影響，超五成台企產能未恢復到七成以上，近一成業者仍停工。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(14日)在例行新聞發佈會上表示，大陸採取了包括公布助力台企「11條措施」在內的一系列紓困舉措，大力協助台資企業做好疫情防控和復工復產。

朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫情是百年來發生的最嚴重的傳染病大流行，導致全球投資、貿易萎縮，世界經濟陷入衰退。這一影響是全球性的、普遍性的。在大陸的台資企業自然也難以置身事外。大家可以看到，在過去9個多月，大陸各地區各部門想台商所想、急台商所急，採取了包括出台助力台企「11條措施」在內的一系列紓困舉措，大力協助台資企業做好疫情防控和復工復產，保持了穩步復甦的態勢，一些積極的變化是在增長的。

朱鳳蓮舉大陸台資最為集中的江蘇昆山為例，昆山現有3700多家台資企業，均已恢復生產，沒有台企因為疫情仍然停工。當地有關部門積極幫助相關台企解決勞動用工、產業配套、防疫物資等方面的困難，為台商返回大陸提供最大便利。

「當地台企也加緊復工復產，尤其是從事筆記本電腦、平板電腦、服務器等電子產品製造業的相關台企訂單持續增多，業績逆勢增長。」朱鳳蓮公布統計數據，「1至8月，昆山新批台資項目118個，同比增長5.4％，增資項目47個，增長27％。」

朱鳳蓮表示，這充分顯示廣大台商台企看好大陸、扎根大陸的信心。面對不利的外部環境，很多台企也積極尋求拓展內需市場，參與大陸新型基礎設施建設，和大陸企業一起合資、合作並取得長足發展。

此外，朱鳳蓮舉大陸海關總署公佈的貿易數據為例，「今年1至9月，兩岸貿易額是1853.8億美元，同比（與去年同期相比）增長12.4％。其中大陸對台出口430.5億美元，同比上升8.2％；大陸自台進口1423.3億美元，同比增長13.7％。從單月看，8月份，台灣對大陸出口創歷史新高，9月份，台灣對大陸出口佔台灣出口總額比重46.24％，創歷史單月第二高。」有不少台資項目在大陸開工投產或增資擴產，呈現出投資金額大、科技含量高的特點。

朱鳳蓮強調，大陸現在正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高質量發展。今年上半年，總體減稅降費超過1.5兆元人民幣，更多企業從中受惠。各項惠台利民措施為廣大台胞台商釋放更多利好。大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。

朱鳳蓮表示，廣大台商台企對這一點看得非常清楚，從近期的魯台會、津台會、贛台會，以及很快就會舉辦的京台科技論壇、重慶·台灣周、浙江·台灣合作周等經貿活動中都可以看到，台胞台商們投身大陸發展熱潮，一定能夠實現自身更大發展。

(中時 )