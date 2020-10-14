中天電視台執照將於今年底到期，外傳執政黨將介入，對此，台中市長盧秀燕強調，市長盧秀燕表示，她擔任過電視記者長達11年，深信保障新聞自由、保障言論自由是民主自由的價值，相信執政黨一定會保障新聞自由，實踐民主進步的價值。

盧秀燕上午到台中市東區出席東勢子好宅新建工程開工典禮，對於媒體追問中央換照議題提出以上回應。

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(中時 )