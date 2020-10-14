中天傳廢照危機 盧秀燕：保障新聞自由是民主進步的價值 11:172020/10/14 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧秀燕上午到台中市東區出席東勢子好宅新建工程開工典禮。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天電視台執照將於今年底到期，外傳執政黨將介入，對此，台中市長盧秀燕強調，市長盧秀燕表示，她擔任過電視記者長達11年，深信保障新聞自由、保障言論自由是民主自由的價值，相信執政黨一定會保障新聞自由，實踐民主進步的價值。 盧秀燕上午到台中市東區出席東勢子好宅新建工程開工典禮，對於媒體追問中央換照議題提出以上回應。 ＃盧秀燕＃中天電視台＃NCC上＃東勢子好宅新建工程 (中時 ) #自由 #盧秀燕 #保障 #價值 #民主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天傳廢照危機 盧秀燕：保障新聞自由是民主進步的價值 11:172020/10/14 政治 換照內幕2／NCC保密鑑定人稱不受外界壓力 其他具名學者：怕熱不要進廚房 07:252020/10/14 政治 扁放與鄭南榕合照：台灣不能只有一種聲音 10:072020/10/14 政治 換照內幕5／民進黨高喊黨政軍退出媒體 各派勢力滲入多家電視台 07:402020/10/14 政治 政院稱不介入 NCC指無預設立場 04:092020/10/14 政治要聞 國民黨公布萊豬倒數計時器 轟藍綠把關嚴鬆差很大 11:232020/10/14 政治 換照內幕1／劇本5月已洩出 NCC竟「照演」辦圍事聽證會 07:222020/10/14 政治 桃花又一樁2／作品始終跟不上緋聞速度 他的對象都是「發電機」 07:372020/10/14 娛樂 換照內幕3／密件直言「這兩人偏綠可處理中天」 果然任NCC聽證會主持人 07:272020/10/14 政治 關媒體 一言堂 美陸也不敢 04:092020/10/14 政治要聞 政治熱門新聞 罷韓後高雄變冷清？他「1張空拍圖」曝現況 網大驚 - 政治 因蔡英文「論文門」案遭控妨害名譽 彭文正請檢察官：求處死刑 - 政治 得知韓國瑜確定被罷免 李四川立刻做了這件事 - 政治 韓國瑜喊「風雨飄搖」藏玄機？高雄議長罕吐真言 - 政治 韓國瑜手上握有「最強血滴子」？軍校校友會理事長不藏了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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