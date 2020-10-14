28歲辣模張香香外型豔麗、身材前凸後翹，被網友封為「乳溝女神」。近日，她在社群平台PO出泳裝照，S型的火辣曲線一覽無遺，網友看了全嗨翻，狂讚：「香香超辣！」

張香香13日晚上在IG寫道：「中秋都過了夏天的照還沒發完！」照片中，她放下一頭黑色的及腰長髮，別著紫色的髮夾，臉上施抹粉嫩妝容，站在飯店附設的泳池中，對著鏡頭露齒燦笑。

而她身穿紫色的兩截式泳衣，從背面看出C型蜜桃臀，想不到轉到正前方，才知道上半身有斜肩設計，再搭配由上往下的上帝拍攝視角，右邊的北半球呼之欲出，更厲害的是，另一側的南半球也露一半在外，呈現「上下開球」的兇狠畫面，超狂體態令網友看得血脈賁張，直呼：「辣翻女神」、「好漂亮喔」、「你是仙女嗎」、「我還不看爆」、「太犯規了」。

網友欣賞張香香的身材之餘，也好奇她都如何維持體態，詢問：「屁屁有特別練嗎？」張香香親民的回覆：「有時候做瑜伽會練到。」她曾表示自己的食量超大，甚至會吃到肚子凸到像懷孕，但每天都會做瑜伽消耗熱量，並且雕塑曲線，才不會橫向發展。

(中時新聞網)