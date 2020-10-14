蔡英文總統今天表示，台灣目前在離岸風電發展上，已居於亞洲領先地位，她提出三大發展策略，讓台灣朝向亞洲綠能發展中心邁進，以打進國際市場為目標。並邀請國際夥伴，善用台灣在亞太地區的能源戰略地位，一起打綠能的國際盃。

蔡英文今天出席國際智慧能源週開幕典禮表示，這是她第四次參加國際智慧能源週的活動，這四年間台灣的再生能源有了飛躍性的發展，台灣也已經成為國際再生能源投資的重要的熱點，這次展覽有500個以上的攤位，透過集結產業鏈中的重要的買主和技術專家，相信可以促成很多重要的合作。

她說，再生能源的發展是政府六大核心產業、戰略產業關鍵的一環，透過再生能源的穩定的運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標，過去幾年透過努力，再生能源初步成果已經展現，預計到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會。

去年台灣第一座離岸風場已在苗栗外海正式商轉，蔡英文指出，接下來從2020年到2025年間，預期還會有14座的風場將陸續完工，去年開始商轉的風場已經吸引日本跟韓國團隊來台灣取經，這也顯示出台灣目前在離岸風電的發展上，已經在亞洲居於領先地位。

她說，未來我們要把握三個重要的發展策略，讓台灣朝向亞洲綠能發展中心繼續邁進：

第一是會明確提出長期發展的方向，加強國內外廠商長期投資的信心。

蔡英文強調，風電發展策略有先試辦、試潛力、後區塊的三個階段，目前政府已經開始研擬區塊開發的推動機制。預計從2026年到2035年會釋出10GW的規模，進一步創造長期穩定市場需求，帶動在地供應鏈的永續發展。

她承諾，執政團隊會盡量用最高的行政效率，建立更穩定的合作的機制，來確保跟國際夥伴廠商的長期的合作並促進發展，也希望盡早舉辦區塊開發招商，確保關鍵產業資源確切到位，讓台灣繼續維持亞太區綠能領導中心的的地位。

第二，完整規劃綠能產業鏈、完備綠能產業配套的措施，她說，國內綠能供應鏈已經完成盤整，未來除了供應在地使用，也要以打進國際市場為目標。除了供應鏈之外，也將完備相關的金融機構跟市場機制、國家融資保證機制以及綠電交易都已經在推動中，未來將會使綠能產業更加完備。

第三，會全力確保綠能供應的穩定，讓台灣高科技產業在這全球供應鏈調整的挑戰中，確保競爭的優勢。她說，現在國際大廠都非常要求供應鏈使用再生能源的占比，透過綠電供應鏈的發展，能夠把握台灣在國際供應鏈中的關鍵的地位。

蔡英文強調，台灣相當歡迎各位國際夥伴善用台灣在亞太地區的能源、戰略地位，和我們共同合作，切入國際綠能市場，一起打綠能的國際盃。

(中時 )