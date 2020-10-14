「鐵」是人體必需的微量營養素，一般成年女性每日建議量為15毫克，成年男性為10毫克。但是到底該怎麼攝食鐵質？「聽說紫色葡萄可以補血」、「多吃菠菜就對了」、「應該攝取牛肉才對」，這些傳聞的真實性如何？

很多天然食材中皆富含鐵質，但吃進身體後的吸收率不同，通常動物性食物的吸收率較植物性食物的吸收率高，若想從植物性食物較高的含鐵量，可考慮紫菜、紅莧菜、芝麻及紅豆等食材。

補鐵必知關鍵要素

此外，建議可以適度搭配含維生素C的食物，能幫助鐵質的吸收，例如：芭樂及甜椒等。但切記，請避免和高鈣或是易干擾鐵質吸收的食物一同食用，以避免降低鐵的吸收，補鐵後應間隔4小時以上再吃高鈣食物，也避免在2小時內喝咖啡及茶。

有效率補鐵 這樣吃

除了注意鐵質攝取量是否足夠，還要考慮鐵質的吸收率，鐵質含量豐富的食物；動物性來源的含鐵食物，較容易被人體吸收，優於植物性來源的含鐵食物，鐵質含量豐富的動物性來源，包括：牛肉、豬肉、羊肉、鵝腿肉、豬血或鴨血及其製品、豬肝等，海鮮類的文蛤、西施舌、九孔、小魚乾等含鐵量高，而雞蛋也含有豐富的鐵質，特別是蛋黃的含鐵量高於蛋白。

(圖片來源/食藥署提供)

臺灣素食人口眾多，由於植物性的鐵質吸收率較低，因此較葷食者容易缺乏鐵質，平日飲食中更應注意補充含鐵量豐富的食物，如海菜海藻類：紫菜、紅毛苔、裙帶菜等、深綠色蔬菜。在堅果類食物方面，如：黑芝麻、紅土花生、南瓜子、葵瓜子等，含有較高的鐵質，可每日補充1湯匙份量的堅果類。

食藥署提醒，女生缺鐵成因較多，長期有貧血狀況，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。

(中時新聞網)