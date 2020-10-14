立法院衛環委員會今天審查「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」三條行政命令，被外界視為進入藍營深水區，陳時中表示，今天來還是秉持尊重立院的立場，會盡力就專業部分，大家所關心的地方盡量說明，讓大家了解，盼審查能夠順利。

不過先前有許多立委質疑，明年開放含有瘦肉精，且三十月齡以上的美牛以及美豬進口後，相關的稽查人力卻不足，陳時中也透露，已向行政院提報計畫，盼能編列預算增加稽查人力，擴大稽查量能，不會增加地方政府的財務負擔。

民進黨立委高嘉瑜也要求，衛福部應針對進口萊豬的流向進行管理，國產豬肉年產八十多萬噸，進口才一萬多公噸，若要在後市場上稽查恐怕是大海撈針，何不直接建立豬肉進口後的流向管理，方便稽查，並提出具體預算與擴充人力需求。

陳時中回應，美豬進口的流向管理絕對是重中之重，已向行政院爭取上億元的經費，擴充邊境稽查的人力，已獲行政院長蘇貞昌首肯，對於目前八十三名的邊境稽查人力，將再招上百人來執行稽查，同時進口後的美豬，不管是流向加工系統或是直接販售系統，對於全部八百四十多家列冊業者，流向也都會掌握清楚，也確實會做。

(中時 )