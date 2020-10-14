葡萄牙足球巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)驚傳新冠確診退出國家隊比賽，但不僅無症狀，還能在酒店陽台比讚微笑，向跟拍媒體打招呼。所屬球會、義大利甲級聯賽龍頭尤文圖斯(Juventus FC)可就沒那麼好運，消息傳出股價馬上應聲跳水，重挫3.83%，尾盤跌幅雖收斂，收盤仍有2.22%跌幅，報0.7566歐元。

歐洲職業足球4大聯賽中，英格蘭超級聯賽、義大利甲級聯賽多數球會都已在IPO(首次公開募股)後上市，西班牙甲級聯賽、德國甲級聯賽球會仍屬私有俱樂部會員制，沒有公開釋股。

尤文圖斯在2018年從西班牙超級豪門皇家馬德里挖來C羅前股價0.85歐元，他加盟後最高甚至曾實現100%漲幅，達1.9歐元。2年多來扣除疫情影響，球會股價可說與C羅高度連動，只要傳出他因不滿球會未能在歐洲跨國賽場取得佳績而有意離隊，尤文圖斯在股市就會下行。

因此Ｃ羅確診後，不只人在比利時布魯塞爾準備出席15日歐盟峰會的葡萄牙總統德索薩(Marcelo Rebelo de Sousa)馬上致電問候，尤文圖斯母公司也馬上表達關心，表示希望C羅盡快復元，「我們都在等待王者歸來。」

一向吹捧Ｃ羅頭號競爭對手梅西(Lionel Messi)的英格蘭傳奇球星李尼克(Gary Lineker)也在推特祝福：「看到Ｃ羅新冠病毒測試陽性新聞。我很確定他會像對待後衛們一樣輕鬆搞定病毒。」

(中時新聞網)