道奇原本在今日的國聯冠軍戰G2派出王牌投手柯蕭(Clayton Kershaw)，不過賽前6小時道奇突然宣布柯蕭背部痙攣，因此臨時改由菜鳥岡索林(Tony Gonsolin)頂替，總教練羅伯茲(Dave Roberts)表示柯蕭最快能在G4回歸。

柯蕭自2016年來時不時就有背部傷勢缺陣的情況，他生涯對戰勇士11戰拿到5勝沒輸過，今年季後賽狀況絕佳繳出生涯代表作，原本道奇的打算是讓他投G2，若有G7也會倚靠他，不過現在柯蕭的傷勢打亂教練團的計畫。

根據大聯盟官網報導，柯蕭接受治療後，今日已經恢復到能進行沒有實際丟球的牛棚例行訓練（dry work），羅伯茲對於柯蕭是否能在此系列賽先發表示相當樂觀，「柯蕭每天都感覺好一些，我們原本的目標是讓他今天先發，不過在他舒緩前不會這樣做。」

柯蕭今年例行賽的均速提升，被認為是他找回王牌身手的關鍵，不過他最近一次的先發在國聯分區系列賽G2中，首局球速從平均92.5英里，到第6局僅剩90.6英里，球速下滑發出警訊。羅伯茲表示3天前投完牛棚後，柯蕭就反映背部不適，最後決定換投。

柯蕭今年也因為背傷錯過開季，不過休息過後仍繳出好成績，例行賽10場自責分率僅2.16，季後賽2場先發都奪勝投，是道奇能以7成勝率闖進季後賽的重要角色之一，不過目前教練團規劃G3由烏瑞亞斯(Julio Urias)先發，若柯蕭恢復順利，將在G4登板，在道奇目前2連敗輸給勇士的危機中，柯蕭可能影響戰局。

(中時 )