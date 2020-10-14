年輕女性愛美是很正常的心態，但弄到送命，值得嗎？大陸一名21歲正妹追求完美外型，準備了40多萬台幣要「進廠維修」，預計隆鼻、豐唇並加強胸部罩杯，沒想到陪他前往的閨密等不到她美麗歸來，而是等到好友進了殯儀館的消息。

據《紫牛新聞》報導，一名帳號為「洋洋_36」的網友，在論壇以〈二十歲花一樣的年紀，人死在手術臺上，還在敷衍和推卸責任！〉發文，痛訴替閨密做整手術的醫院，發生意外後推卸責任，態度相當敷衍，讓她氣到po文爆料，要替故友討回公道。

原po表示，她當時就在手術室外50公尺處，等著好友做好手術出來，但卻一直等不到人，等了3小時後，覺得事有蹊蹺，原po便走過去一探究竟，發現手術室早已人去樓空，這才被告知，好友已經被送去殯儀館，讓原po大罵：「裡面的護士和負責人都是演員吧！」。

這則貼文引發熱議，網友瘋狂就既有線索推理，認為很可能是常州的「M診所」，常州警方也在事後回應，確實在本月3號接獲報案，對方表示女孩在手術過程中發生意外，有送到常州市武進人民醫院急救，但最終宣告無效死亡。

之後有記者前往常州調查，找到了該整形機構，但對方卻說沒這回事，跟警方說法背道而馳，後來該鎮所被爆出，明明是停業整修期間，卻仍偷營業，事情被告發到當地衛健部門，官方於是警告整形機構負責人，停業整頓就是不可做任何營業行為，但對方只表示理解錯誤，淡然帶過。

(中時新聞網)