27歲超商大夜班洪男店員缺錢花用，竟夥同陳姓友人、吳姓少年「自導自演假強盜」案，由少年戴安全帽、口罩，凌晨持小刀到超商假強盜，洪男配合演出持鋁棒佯裝抵抗、並搭演苦肉計，讓少男持刀劃傷他右腹部，搶走現金8萬多元，再由洪男報案。警方循線查獲揭穿詭計，台中檢方依業務侵占等罪起訴洪男2人。

這齣「自導自演假強盜」案由在太平區1超商上大夜班洪男店員謀劃，他找上吳姓少年假扮搶匪，與陳男在他值班時到超商搶劫，侵占店內現金，今年6月17日3人商議討論犯案細節後，19日凌晨3時許，洪男交給陳男1把不銹鋼小刀及安全帽，由陳男轉交少年。

少年騎借來的機車前往超商，換裝戴上安全帽及口罩，持小刀假裝是強盜進入超商，黃男配合演出，持鋁棒假裝抵抗，少年並持小刀劃傷他的右腹部，傷口約10.5公分長，受傷的洪男將事先準備好、放在櫃台旁辦公室的4包牛皮紙袋交給少年，內有8萬7千元現金，少年得手後騎機車逃離現場。

少年先從遭款中抽出1張千元現鈔交給陳男，再騎機車到1家網咖，在廁所內將3包現金交給洪男，3人才鳥獸散。洪男孩依原規劃向警方報案，指遭1名持刀恐嚇搶走現金。案經警方調閱超商監視器影像，循線揪出原來是「自導自演假強盜」案。

台中地檢署以洪男是超商員工，對於超商現金是業務侵占關係，與陳男各依業務侵占罪、誣告等罪起訴，此外，兩人夥同少年犯案，檢方請求法官依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重其刑。

(中時 )