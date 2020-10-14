大陸央視近期推出台諜案系列報導，連過去立場被認為親中人士都被指控是台諜，民進黨立委趙天麟今表示，看起來習近平跟中共當局是吃了秤砣鐵了心，要用這樣子的人質危機來給台灣施壓。綠委陳亭妃也說，台諜案完全是大陸自導自演，從李孟居到所謂的身分親中學者，基本上編織故事的人事物都有問題，其目的是做大內宣，

陳亭妃指出，自從大陸官媒央視報導所謂台諜案至今，可以看出完全是大陸自導自演，尤其是蔡英文總統的國慶演說後，不斷做出假動作，甚至釋放假消息，更證明台諜案根本不存在。

陳亭妃說，如果是親中的學者，完全是大陸當局的樣版，並逼著被認罪、被自白，這部分很清楚，後續所有的發展只能證明，根本沒有所謂的台諜案。

趙天麟認為，這樣施壓不是只針對台灣，還包括加拿大在內，實際上中共當局沒照司法程序逮捕相當多國人士，這樣人質危機的外交，將會引起公憤。

對於中共當局不斷釋放台諜案消息，趙天麟認為，錯誤百出的台諜案，其實是為了紓解中共內部壓力，而且陸方公布的台諜，都是近年離奇失蹤的台灣人士，對大陸國際形象有很大的傷害，希望能盡快展開對話，不要用這樣的作法讓兩岸關係更嚴峻。

(中時 )