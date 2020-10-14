中國大陸續任聯合國人權理事會成員 得票跌逾兩成 11:302020/10/14 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國大會改選部分人權理事會成員，中國大陸和俄羅斯等15個國家當選，沙烏地阿拉伯就落選。其中，中國大陸的得票139票，較上屆低超過兩成。 沙烏地阿拉伯僅獲90票，低於超過半數所需的最低票數97票而未能當選。 聯合國人權理事會有47席，成員由聯合國大會193個國家投票選出，大會改選其中15席。新成員任期由明年1月1日起開始，任期3年。 (工商 ) #成員 #中國大陸 #聯合國人權理事會 #兩成 #聯合國大會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國大陸續任聯合國人權理事會成員 得票跌逾兩成 11:302020/10/14 財經 權證星光大道－中國信託證券 儒鴻 營收雙增法人敲 04:092020/10/14 證券．權證 數字中國建設峰會 引領創新 04:092020/10/14 兩岸要聞 獎狀印「中國」 盧秀燕直播會議中向得獎老師道歉 13:092020/10/13 政治 國慶演說的弦外之音 04:092020/10/14 時論廣場 大股東連環減持 匯頂市值 8個月 蒸發千億 04:092020/10/14 全球財經 重振國民黨不是靠改名 04:102020/10/13 時論廣場 地球恐變成數百萬人無法居住的地獄 20年來最慘國家曝光 09:182020/10/14 國際 BMW集團發佈使用AI人工智能的七大道德規範 暨 現況概述與未來發展 10:252020/10/14 汽車情報-主題企劃 乾淨5G是美國謊言 04:102020/10/13 時論廣場 財經熱門新聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果籲同業跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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