聯合國大會改選部分人權理事會成員，中國大陸和俄羅斯等15個國家當選，沙烏地阿拉伯就落選。其中，中國大陸的得票139票，較上屆低超過兩成。

沙烏地阿拉伯僅獲90票，低於超過半數所需的最低票數97票而未能當選。

聯合國人權理事會有47席，成員由聯合國大會193個國家投票選出，大會改選其中15席。新成員任期由明年1月1日起開始，任期3年。

(工商 )