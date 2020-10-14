總統蔡英文因去年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正等人質疑其博士論文作假，控告賀、彭等人妨害名譽，台北地檢署今早首次傳喚賀、彭。彭在多名聲援者陪同下到北檢應訊，至於賀則拒絕出庭，揚言要檢察官拘提她出庭。

彭文正長年來不停挖掘論文門的真相，鍥而不捨的態度讓網友們相當讚賞，但也因此挨告，今日是彭文正與賀德芬兩人首度因此案出庭，而今日只有彭文正一人現身，賀德芬則是拒絕出庭。

面對媒體詢問，彭文正引述聖經的話，「願公義行在天上，如同行在地上」，支持群眾大喊「彭文正加油」，彭文正則向媒體及群眾說「謝謝大家」。

彭文正正氣凜然的身影更是讓網友們相當感動，直呼將繼續支持彭P，支持挖掘事件的真相，表示「真相只有一個，彭文正加油」、「彭P全身散發著正氣」、「一定要揭發真相」、「台灣正義加油」、「沒有畢業證書、沒有真相」。

(中時新聞網)