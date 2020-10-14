根據歐洲美體報導，曾在2012年與2013年幫助熱火奪冠的前NBA球員寇爾(Norris Cole)，日前接受新冠病毒檢測時呈陽性反應，而且當時他還在參加一場比賽的時候只打了40秒就緊急被換下場。

剛滿32歲的寇爾，2011年NBA選秀會上首輪第28順位被公牛選中，但隨即被交易至熱火，2012年參加新秀挑戰賽，當時熱火陣中擁有詹姆斯與韋德兩大名將，身為菜鳥球員的寇爾，剛好搭上時機，連續兩年嘗到奪冠滋味。

寇爾隨後還效力過鵜鶘、雷霆，期間還短暫遠赴大陸CBA待過山東黃金隊，2017年8月離開NBA前往歐洲討生活，征戰過以色列、義大利、摩納哥等地，目前在法甲聯賽LDLC ASVEL隊打球。

上周五ASVEL比賽結束後進行全隊檢測，上周日檢測結果出爐，球隊宣布一名球員染上新冠肺炎，但當時比賽已經開打，結果寇爾在只打了40秒就被換下來，證實他是新冠病毒患者。

(中時 )