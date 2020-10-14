桃園市虎頭山公園有條黑色流浪狗「Lucky」數天前遭到刺傷，後腿出現深3公分傷口，引起民眾痛罵，指「Lucky」相當乖巧，也不會咬人，不懂到底是誰「犯案」，所幸「Lucky」目前已經送到獸醫院治療，並無大礙。

桃園市青春陽光有氧健康協會理事長李柏瑟說，「Lucky」在她們運動時，都會很乖巧的趴在旁邊，大家也都很喜歡牠。不料日前和朋友發現，「Lucky」後腿有圓孔狀傷口，懷疑是被登山杖刺傷。

她說，有朋友曾經看到「Lucky」被1名婦女拿著登山杖打，不過「Lucky」被刺傷時，沒人在場，因此也無證據。不過消息傳出，不少在虎頭山運動的民眾，紛紛痛罵刺傷「Lucky」者太可惡。

李柏瑟於心不忍，13日和1名民眾， 一起哄「Lucky」，才用項圈將牠綁住，送到獸醫院。從早上8點開始，一直到中午才哄「Lucky」到獸醫院治療。她說，不少流浪動物都很可愛，也很乖巧，呼籲大家不要隨意傷害浪浪。

(中時 )