印尼國營礦業產業公司MIND ID執行長歐理阿斯(Orias Petrus Moedak)表示，印尼數家國有企業將共同成立一家合資公司，投入於開創電動車電池製造產業。

該項投資行動主要著眼於印尼身為電動車(EV)電池重要成分，鎳礦的全球最大生產國，印尼希望透過推動電動車電池的生產，日後再跨步電動車的製造。

新的合資公司將名為印尼電池控股(Indonesia Battery Holding)，將由國有的MIND ID、國有礦業公司Aneka Tambang(ANTAM)、國營電力公司Perusahan Listrik Negara(PLN)，和國有石油公司Pertamina共同組成。

新公司產品將涵蓋幾乎為電池產業所有的產品，包括電池的化學品和礦業品，以及電池的各元件，還有舊電池的回收。該合資公司也將在兩個價值120億美元的計畫與中國和南韓的企業合作。

而歐理阿斯並未透露細節，僅表示國營礦業公司ANTAM將從事電動車電池相關計畫，包括高壓酸浸(HPAL)和回轉窯電爐(RKEF)的冶煉計畫，分別價值20億美元和30億美元。

(時報資訊)