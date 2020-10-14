記憶體品牌威剛(3260)正式通過Google的認證，列入AVL（Approved Vendor List）中，威剛在Flash領域的研發和品質，獲得國際大廠肯定。

此次打入Google供應鏈，體現威剛靈活的產業策略和多元的產品特性。根據權威市場調查分析，面對全球疫情衝擊，2020年第二季Chromebook出貨量來達到25%市佔的歷史新高，估計整年銷量也將突破兩千萬台。同時因遠距教學、消費者工作習慣改變，以及其親民價格，預期未來Chromebook和Chromebox市場需求將持續增溫。

IM2P33F3A擁有512GB的大容量，提升過往儲存空間不足的問題；搭載HMB(Host Memory Buffer)功能，不需額外搭配DRAM進行緩存，只需借助一部份的主機記憶體就能作為快取使用，以兼具高效能與低成本、低功耗的產品設計，也因此成為Chromebook/Chromebox元件並進軍Google應用市場。

這次列入AVL的產品為IM2P33F3A M.2 2230 PCIe Gen3x4固態硬碟，不同以往Chromebook/Chromebox系列產品的儲存裝置，IM2P33F3A的優勢在具備PCIe高速傳輸介面，最高連續讀寫可達每秒2300/1700MB，4K隨機讀寫分別為120K/90K，傳輸表現超越一般eMMC、BGA和SATA固態硬碟。

(時報資訊)