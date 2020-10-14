記憶體廠華邦電(2344)受惠子公司新唐(4919)9月完成併購日本Panasonic半導體相關事業，9月合併營收創新高；並隨著記憶體業第四季市況可望平穩，外資近期偏多，周二反手買超3萬6735張，近20日累計買超6萬7738張，華邦電股價周一達15.5元高點，今日在15元以上高檔整理。

華邦電子9月營收74.44億元，月增68.69%，年增61.5%，寫單月新高；第三季營收160.34億元，季增25.7%，年增19.5%，同創單季新高。華邦電前三季營收為403.35億元，年增11.06%。

由於新唐9月1日完成日本Panasonic Corporation半導體事業併購，該事業併入合併財報，推升華邦電9月合併營收明顯成長。因日本Panasonic半導體事業目前仍為虧損，仍需觀察後續對財報之影響。

華邦電原先預期，Chromebook第三季需求持續，但伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，第四季整體需求動能才會重啟。惟因華為趕在禁令生效前提前拉貨，帶動華邦電第三季營收續揚；因第三季營收基期墊高，華邦電預期，第四季營收可能持平第三季。

產業消息方面，大陸中芯遭美國政府制裁，將影響兆易創新NOR Flash生產，預期有利NOR Flash供需平衡甚至漲價，將有利華邦電。

(時報資訊)