在主要指數5日來首度收黑後，隔夜美股期貨走高，目前道瓊指數期貨上漲0.2%，報28,638點。標普500指數期貨漲0.23%，那斯達克100指數期貨漲0.4%。

稍早前周二美股三大指數全面收黑，結束連漲4天的升勢，終場道瓊工業指數收跌0.55%，為28,679.81點。標普500指數跌0.63%，在微軟上漲支撐下，那斯達克指數微跌0.1%。

繼嬌生宣布暫停其新冠狀病毒疫苖試驗後，跨國製藥大廠禮來公司（Eli Lilly）亦證實，基於潛在安全隱憂，其新冠狀病毒ACTIV-3單株抗體療法的第三期試驗已經遭到美國衛生主管機構暫停。此外，因朝野雙方的談判仍陷僵局，華府近期內就新冠紓困振興方案達成協議的希望消退，亦為美股帶來壓力。

儘管周二收跌，美股10月以來仍然上漲，道瓊指數本月來漲逾3%，標普500與那斯達克指數10月來分別漲逾4%及6%。

分析師表示，現在市場冀望大選順利進行、華府通過大規模激勵方案、新冠肺炎疫情結束，以及明年初經濟能重返2019年的正常水準，但這樣的樂觀情緒可能使市場容易受到利空消息影響，尤其在某些地區的新冠肺炎病例激增下。雖然經濟持續復甦，但裁員情況仍然嚴重，就業成長已大幅放緩，要回到疫前的就業水準，我們還在半路上。

(時報資訊)