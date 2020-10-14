「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源周」於今登場，茂迪（6244）展出一系列全新模組產品外，首先曝光台灣首例自願性產品驗證(VPC)之TOPCon高效模組，較目前常規模組大幅提升發電效益至少30%。

茂迪總經理葉正賢表示，傳統能源未來的成本會愈來愈高，而太陽能發電成本則是逐年下降。台灣在政府的支持，太陽能業者技術不斷提升，茂迪以度電成本下降為目標，不斷研發新品。

全系列模組產品均採自家生產高效率電池並結合半切技術，使模組發電能力全面提升，平均模組效率皆高於20%，領先業界至少10瓦。而針對台灣海島型特殊環境，茂迪全新設計可抗強風、抗鹽害及高溫、高濕等特殊技術，其壓力可承受17級以上之強度陣風，更通過工業技術研究院最嚴苛之鹽霧腐蝕測試，非常適用於台灣海岸強風高鹽害之嚴苛環境，目前所展示之高效能半切雙面發電模組，最高瓦數可達420瓦。

針對詢問度相當高的營農型、漁光互補等所需之太陽能案場，茂迪此次所展出之雙面發電解決方案可利用地面或水面反射效果，提升發電能力至少5-15%，有效增加案場之發電收益並降低建置成本。

此外，近期台灣首例VPC下世代TOPCon電池技術模組產品也於展場亮相，60片單晶電池模組輸出功率可達360瓦，模組效率突破21%，大幅領先業界至少25瓦，其較佳之陰雨天及高溫發電能力，非常適合台灣高溫多雨之特殊氣候，且所模擬之25年發電效能較常規模組多出至少5%，讓同樣發電度數所節省之用地面積超過10%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，優異之發電效率使電站建置成本下降6~8%，進而提升案場之投資報酬率。

此次所展示全系列高效模組產品皆可顯現茂迪深厚之太陽能技術與實力，透過不斷創新與開發新技術，使產品效能與品質持續推升。

(時報資訊)