嘉澤(3533)轉投資-嘉基(6715)新產品佈局傳佳音，Thunderbolt 4和USB4高速傳輸線已通過Intel/Apple及USB-IF認證，成為國內第1家通過認證的廠商，目前亦已開始小量出貨，預估明年業績貢獻將會拉升，隨著客戶庫存調整結束重啟拉貨，嘉基9月合併營收攀升至2.14億元，年成長71.69%，在客戶需求增溫下，嘉基預估，第4季營運肯定比第3季好，且不會低於去年同期，隨著新產品出貨放量，嘉基樂觀看待明年業績，明年業績可望比今年好。

嘉基專攻高頻光電傳輸相關產品，產品主要為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，包括：高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產等，嘉基皆能按客戶需求提供完整解決方案，嘉基亦是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，也是全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

嘉基表示，Thunderbolt 4技術，為同樣在一線連接下可達40Gb/s傳輸能力、兩台[email protected]或單台8K顯示器，並與USB4相容，而下一代搭載Thunderbolt 4的裝置，也將具備4個Thunderbolt Type C連接埠(1 port連接電腦，3 ports連接device，亦即thunderbolt Hub)，並支援2公尺連接線(thunderbolt 4 active cable)傳輸能力；至於USB4則是基於Thunderbolt 3協議進行開發，傳輸速率最高可達40Gbps(20Gbps x 2)，最高能提供100W電力，可外接顯卡，並向下兼容USB 3.2(Gen1, Gen2, Gen2x2)、USB 2.0標準和Thunderbolt 3以及Display port，對於推動接口技術的發展有著極其重要的意義，並可更靈活的應用在所有Type C 接口的設備，對於消費者來說，是一個更加便利的介面；對USB 4這項新產品而言，要維持高頻訊號傳輸品質，在設計面上除需考量USB 4與USB 3產品架構上的差異、另要克服高頻阻抗匹配問題且要設法降低高頻信號在PCB及連接器上的衰減，上述種種技術難題，皆是對新產品開發者的考驗與挑戰。

嘉基科技Thunderbolt 4及USB4高速傳輸線已於2020年10月通過Intel/Apple，以及USB-IF認證，成為第1家通過認證的廠商，目前新產品已開始小量出貨，由於與USB4相關裝置都會需要這條線，預估明年業績貢獻將會拉升。

受到客戶庫存調整影響，嘉基7月及8月合併營收表現平平，不過客戶庫存調整結束重啟拉貨，嘉基9月合併營收攀升至2.14億元，長71.69%，從目前訂單來看，嘉基表示，第4季肯定比第3季好，且不會低於去年同期，客戶需求可望延續到明年第1季，在新產品出貨放量下，樂觀看待明年業績。

(時報資訊)