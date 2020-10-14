深圳經濟特區建立40週年慶祝大會14日上午在廣東省深圳市隆重舉行，大陸國家主席習近平出席。在此稍前，習近平強調，他此行到廣東考察，就是進一步向國內外宣示，中國共產黨領導中國人民將繼續堅定不移走改革開放的道路。

習近平表示，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，是建立經濟特區時間最早、數量最多的省份。深圳是改革開放後人民一手締造的嶄新城市，是中國特色社會主義在一張白紙上的精彩演繹。

習近平表示，深圳廣大幹部群眾披荊斬棘、埋頭苦幹，用40年時間走過了國外一些國際化大都市上百年走完的歷程。這是中國人民創造的世界發展史上的一個奇蹟。

習近平此前在廣東省汕頭市步行察看開埠區街區人文歷史風貌，同熱情圍攏過來的市民群眾親切交流。

習近平強調，他此行到廣東考察，就是進一步向國內外宣示，中國共產黨領導中國人民將繼續堅定不移走改革開放的道路，奮發有為推進社會主義現代化強國建設，鍥而不捨努力實現中華民族偉大復興的中國夢。

(旺報 )