前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，其草根形象、庶民作風與強烈性格，卻擁有一票死忠支持者「韓粉」；縱然韓目前並無公職，韓粉們仍殷切期盼韓能再次回歸，代表他們投入社會公領域事務。高雄市陸軍專科學校校友會理事長倪豪臣直言，綠營如今最畏懼的仍是韓，現任國民黨黨主席江啟臣、前新北市市長朱立倫的路線、爆發力、個人魅力與群眾基礎都不如韓，尤其軍事院校校友更幾乎都支持韓，堪稱韓的最大王牌。

倪豪臣接受香港媒體《中評社》專訪，認為韓國瑜在雙十國慶短短1分48秒的影片就慘遭綠營圍剿，可見韓不僅夠份量，更至今為綠營鎖定的「第一號戰將」，所以無論如何都要追殺韓到天涯海角；然而綠營的窮追不捨，卻令民眾更加反感，因為「做太絕了」。

談到國民黨明年黨主席選舉，倪豪臣認為，江啟臣雖年輕又有心卻缺乏政治魅力與群眾基礎；朱立倫支持者則以北台灣為主，全台灣影響力不夠全面；至於韓國瑜，無論在個人魅力、爆發力、知名度、支持度與群眾基礎上，都是最好的。面對國民黨如今的路線分歧，倪直言，感覺國民黨是個「正在逐步自我毀滅的政黨」；基層大家雖不服，但其實都很憂慮也努力不讓「毀滅」發生，大家內心對藍營的支持也不會變。

倪豪臣感嘆道：「真的！所以基層還在等待韓國瑜。」這點他每天早上從市井婆婆媽媽的口中就能明確感受到。大家都對韓很不捨，也認為像韓這樣清廉的政治人物真的找不到了，而民進黨又實在太會選舉，因此縱然沒人找到做票證據，藍營基層支持者至今仍不願相信2020大選的票數結果。

綜觀以上，倪豪臣坦言「大家都在等韓國瑜」，除了基層支持者，尤其軍事院校校友會幾乎都支持韓。言下之意，軍校人脈將成韓背後強大的殺手鐧。

(中時新聞網)