momo富邦媒（8454）14日表示，第4季是國內外電商最重視的一季，其中最令消費者期待的莫過於即將到來的《雙11超狂購物節》，為此，momo今年持續強化內部技術及營運管理，以完善「科技的momo」提供消費者「服務的momo」。

富邦媒近年積極讓「智慧服務」落地深根，透過「大數據化物流」、「智能客服」、「千人千面計畫」、「搜尋服務」四大科技力，以及「品牌深耕合作」、「物流佈局」、「支付工具拓展」三大服務力，啟動了短鍊物流革命的齒輪，進而強化消費者優質購物體驗，為momo締造了上半年年成長31.4％的業績。

富邦媒總經理谷元宏表示，即將到來的「雙11購物節」，momo富邦媒已做好萬全準備，「物美價廉、優質服務」是富邦媒的核心理念，近年積極佈局momo短鍊物流，透過專業化、科技化的技術及營運管理，強化最後一哩路的客戶體驗。

谷元宏強調，隨著科技的蓬勃發展，線上購物成為近年的消費趨勢。今年以來，momo秉持著「提供眾多物美價廉的商品及優質服務，改善人們的生活」的企業使命，除了持續深耕品牌合作外，也推出許多新服務，包含富邦媒自建車隊「富昇物流」以及「冷凍店取」、「語音搜尋」等全新服務，除了提供消費者超低商品優惠外，更能在消費過程中有愉悅的購物體驗，富邦媒不只要做「科技的momo」，更要做「服務的momo」。

momo官方app2020年8月上線「語音搜尋」服務，只要動動口即可輕鬆搜尋商品，每日平均高達1萬次使用量，短短2個月推升app流量成長3倍。

而「以圖搜圖」服務也讓消費者只需透過上傳圖片就能快速找想要的商品。

此外，momo透過AI大數據演算客戶消費行為，將訂單依指定區域倉出貨，並搭配電子地圖規畫最佳配送路線，讓消費者「取貨零時差」，並透過知識點建立，利用語意分析作為前線客戶問題文字回應，達到「問題回覆零時差」，而千人千面計畫則依消費者購買、瀏覽行為推薦不同商品，建立了「個人化商品推薦零時差」。

另外，momo也積極推動三大服務力，為加速擘劃「物流服務力」，momo至今已拓建29座營運倉儲，平均每月接單量高達210萬筆，年成長超過25％，此外富邦媒也於今年5月正式成立自建車隊「富昇物流」助陣。

momo也看準今年冷凍食品經濟，首度與全家便利商店合作推出「冷凍店取」服務，讓消費者取貨突破時空限制更加便利。

momo自2016年正式啟動「深耕品牌合作計畫」，今年年增3,000個品牌，包含知名服飾GAP、Roots、Adidas及生活家居Hoi好好生活等，至今已網羅超過1.8萬品牌數，集結近300萬件商品。下半年momo將持續擴展站上品牌數、商品數。

富邦媒更於去年結合集團夥伴台北富邦商業銀行合作加碼打造新的支付服務「富邦momo聯名信用卡」，大方回饋momo幣獲消費者青睞，截至今年9月累計近33萬用戶，開創全新世代的會員經濟。

(工商 )