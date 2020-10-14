為讓民眾感受行動支付帶來的便利，即日起到12月底止，「台灣Pay」集合了大型百貨公司、各式名店共計上千家門市同步舉辦優惠活動，走到哪都可使用「台灣Pay」，享受高達20％的消費回饋。

快樂的吃：「漢來美食系列餐廳、漢來海港自助餐」、「聖德科斯」、「義美食品」、「馬可先生」。

開心的喝：「85度C」、「大苑子」。

盡情血拚：「統領百貨」、「漢神百貨、漢神巨蛋」。

養生美容：「棉花田生機園地」、「杏一醫療用品」、「大學眼鏡」。

交通住宿：「台亞加油站」加油、「天成集團」住宿。

目前已有27家金融機構提供「台灣Pay」購物功能，為養成民眾持續使用「台灣Pay」的習慣，各銀行積極拓展台灣Pay各類型特店，不論是生活消費、食衣住行或吃喝玩樂通通一網打盡，只要在結帳付款使用任何一家支援「台灣Pay」的金融機構「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，輕鬆掃碼即可快速便利支付，在防疫期間安全又安心。

「台灣Pay」提供購物、繳費、繳稅及轉帳等多元服務，使用「台灣Pay」支付，事後可查詢完整交易紀錄，手機就是您的專屬理財小秘書，還可結合雲端發票，享有雲端發票專屬獎項、發票自動對獎及中獎主動通知的服務，好處多多，既環保又便利。

「台灣Pay」每季都與各類型名店合作推出超給力優惠活動，愈早申請「台灣Pay」就愈早享受優惠。民眾可下載往來金融機構「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，並綁定金融卡或信用卡，開始使用「台灣Pay」行動支付功能，活動內容詳見「台灣Pay」網站及「8大公股銀行」官網。

(工商 )