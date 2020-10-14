臺灣企銀統籌主辦台灣銅業科技公司新台幣24億元聯合授信案，近期舉行簽約儀式。此聯貸案獲得合作金庫銀行、臺灣銀行、全國農業金庫、第一銀行及華南銀行等參貸銀行熱烈參與。

台灣銅業科技為專業銅製電線電纜回收及銅條製造商，自1996成立迄今，擁有一般事業廢棄物清除及處理、銅二級冶煉程序等合格證照，為業界少數具有回收及製造之雙證造廠商。董事長魏千芸擁有超過30年產業經營管理經驗，公司產品於業界已建立良好信譽及口碑，產程亦通過ISO9001、ISO14001等國際認證，主要交易對象多為上市櫃公司等知名企業，營運及信譽皆為業界之翹楚。

台灣銅業科技生產銅製品主要為8mm與2.6mm之無氧銅條，因質量均佳，深受業界好評且供不應求，為順利達成主力客戶逐年提高之訂單需求，近年增建新廠並汰換部分老舊設備，大幅強化產能縮短出貨時程，穩固產業地位。

本次完成聯貸籌組後，將提供台灣銅業科技公司未來營運所需資金，加強亞洲與國際市場業務拓展，業務規模及營收獲利可望再創新猷。

(工商 )