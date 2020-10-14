標靶藥物成為近年癌症治療的重要方式之一，但天價費用卻是許多癌症病人的最大難題，為提供客戶完整的保障，富邦產險推出業界獨家的個人實支實付型「愛藥即時」癌症標靶治療藥物費用健康保險，提供高額癌症標靶治療藥物費用保障，保額達300萬元、確診日起兩年都有保障，為患者家庭分擔龐大的經濟壓力。 據衛生福利部國民健康署公布最新癌症登記報告顯示，2017年新增逾11萬人罹癌，平均每4分42秒就有一人確診；健保署統計2019年支付癌症用藥超過400億元，占全部治癌醫療費用38.5％，意即癌症治療費用每3元就有超過1元是用於癌藥。但是部分癌症標靶藥物未納入健保，即使有健保也是有條件給付，當藥物不符合給付條件規定或是申請不到時，患者就必須自費購買，對多數人來說都是極大的經濟負擔。

針對民眾抗癌標靶治療的高價藥費缺口，富邦產險推出「愛藥即時」專案，提供個人初次罹癌單筆定額給付，特定癌症給付最高達百萬；癌症標靶藥物治療費用實支實付保障高達300萬元；標靶藥物賠償期間自初次罹患癌症確定日起長達二年，藥物清單依主管機關核可自動更新；若自確診日起二年內癌症身故另提供身故保險金。

富邦產險表示，目前全民健保在標靶用藥給付對象與條件仍設有諸多限制，為彌補健保之不足，建議民眾及時補足防癌及醫療相關保障，若不幸發生還能藉由商業保險減輕龐大的經濟負擔並獲取完善且專業的醫療資源，以減輕突如其來的風險。透過「愛藥即時」專案，可為癌友分擔高額標靶治療藥費，當不符合健保給付資格或須自費用藥時，也是保戶選擇使用更好治療方式的可靠後盾，減輕經濟負擔、安心接受治療。

富邦產險提醒，在癌症年輕化趨勢下，除了養成良好的生活習慣外，應盡早為健康醫療保障做足規劃。

(工商 )