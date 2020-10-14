直男通常指一些大男人主義，不懂女孩子想法又固執的男生們，雖然比渣男好得多，但他們常讓女朋友忍不住狂翻白眼，崩潰到底怎麼會有人那麼木頭，你男朋友是這種人嗎？說不定他上榜了喔！

【摩羯座】

木頭冠軍就是摩羯男，完全當之無愧，摩羯不只是頭腦直，還有點大男人主義，因此不擅長說甜言蜜語，也會被認為是不體貼，情商不高的他們會用幼稚的方式吸引另一半的注意力，再加上摩羯都有點固執的症頭，為對方改變實在很困難，因此常常傷害到最愛的人都不自知。

摩羯一進入工作狂模式，伴侶就得先下線。（圖片來源：愛奇藝）

【處女座】

處女男身為土象星座，走的也是務實路線，沒有什麼浪漫細胞，他們往往用行動表達愛意，偏偏嘴巴壞，得理不饒人，又喜歡碎碎念，儘管出發點都是為了另一半好，但總是被挑剔，另一半久了還是會漸漸心寒，而追求完美的他們又很難在對方面前表現出完全的自己。

【水瓶座】

處女被動又嘴巴壞。（圖片來源：愛奇藝）

水瓶總是活在自己的世界中，思考跳躍的他們也不喜歡配合別人，總是我行我素，太在乎自己的想法，反而讓他們忽略了身邊的人，也因為常自己一人，就不懂得照顧他人，更別說當他們專注在有興趣的事情時，那是完全沒有空理另一半的，就會讓對方有種被冷落的感覺。

外星人水瓶總是活在自己的世界裡。（圖片來源：SBS）

(中時新聞網)