「館長」陳之漢8月遭槍擊引發社會關注，警方針對寶和會深入調查，槍手劉丞浩自首後，向檢警坦承槍擊館長任務是由他抽中「生死籤」才執行。黑道英雌簡碧燕接受《中時新聞網》專訪，她揚言，生死籤根本不存在，同時也驚爆許多道上暗黑潛規則。

槍擊館長輪抽「生死籤」？！ 黑道「英雌」爆道上驚人內幕

簡碧燕表示，以前在南部時，曾碰上地方大哥與地方政治的派系互開槍，而自己的朋友也是槍手，當時有參與的人都被判刑七年，她說，大家出來後，都獲得一場用賭博所賺的利潤，這個利潤約一千萬，不過還是要看運氣，有時不錯的話，可賺兩、三千萬，若運氣或景氣不好，就只能拿到八百至一千萬，而這個費用，就是老大的承諾，但不是所有人都會照這個版本走，簡碧燕坦言，不管死活的佔絕大多數，通常會給報償的，都微乎其微。

道上大哥都會篩選有膽試及想上位的年輕人執行任務(示意圖/達志影像)

至於道上潛規則是否會有一些不成文規矩，她坦言「一定有，不過生死籤這個東西還真沒看過」因爲老大若想處理仇家，就會私下篩選有膽試或想上位的年輕人，基本上都是一對一秘密方式進行，不會用抽籤模式，若執行任務失敗後，基本上回來一定會被圍毆或修理。

南北部道上文化真的差異很大？簡碧燕說，南部就是比較海派，大家開心後，才會開始講事情，而北部就是以餐會、聚會為主，簡單來說就是以利益為主，跟南部做事方式差別很大。

（攝影剪輯/陳宏睿）

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(中時新聞網)