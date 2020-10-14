智能城市是新北市長侯友宜重要政見，新北市衛生局長陳潤秋14日在市政會議報告提出新北2030願景「智能監測」、「智能醫療」、「智能照護」智能3環創新服務，市長侯友宜也裁示，明年將打造全國第一座智能失智友善村，透過電子裝備與友善店家訓練，將新北市打造成一座安居樂業的智慧化城市。

陳潤秋指出，新北利用物聯網技術，已全國首創「食安智慧監控中心」，監控轄內17家團膳及99間校園自立午餐，截至目前為止，食品加熱異常溫度發生率從3.1％降至0％，校園疑似食品中毒通報件數較前3學期平均通報件數大幅下降83％。

另外衛生局也首創「流感疫苗接種系統」，今先行在新莊及三重衛生所試行，將流感疫苗注射相關數據納入系統管理，鍵接完整疫苗批號與民眾接種紀錄；而對於登革熱疫情，則結合環保局、民政局透過「病蚊媒監測系統」，綜合各項風險因子進行風險運算，以紅綠燈號即時疫情風險管理。

陳潤秋說，面對幅員遼闊的新北市，推動「智能醫療」是重點任務，剛啟用營運的土城醫院已推動多項智能化醫療服務系統，而「智能衛生所」透過智能將居家量測的數據、門診的醫療影像、社區體適能監測等，整合個人相關健康資訊，透過雲端連結至師門診系統，全面健康管理。

另外在新北的偏鄉地區，也透過5G科技連結衛生所與醫院專科醫師的照護的遠距照護，以及在災難時衛生局與消防局的緊密合作的無人機送藥等，守護偏鄉民眾健康零距離。

陳潤秋說，面對高齡化社會，照護問題不能被動因應，推動「智能照護」就是積極的超前佈署，希望能翻轉困境與挑戰，包括「動健康3.0」、「長照UBER」交通服務平台，讓民眾能夠自行預約、媒合共乘還享有66折優惠，迄今叫車達成率99.3％，每月完成超過兩萬趟次的服務。

陳潤秋說，失智照護是最艱難的挑戰之一，市府曾參考荷蘭、丹麥失智小鎮經驗，但每人每月經費高達25萬，政府難以負擔。

陳潤秋說，荷蘭、丹麥的小鎮仍有圍牆隔離，但新北若以公私協力跨域合作導入各項失智照護科技產品與服務，包括智能協尋手環、電子圍籬與守護APP、陪伴機器人等，結合失智守護天使及失智友善商家，讓失智者在自己社區生活，失智小鎮不再是楚門世界，而是真正在自己最熟悉的友善社區終老，更減輕照顧者的沉重負擔。

新北市長侯友宜說，失智對家庭負擔沉重，失智友善村最重要不能被標籤化，透過建構友善社區，讓大家在自己社區走動時，也能得到保護，盼新北這個全國第一座失智友善村，能夠成為全國與國際上的典範失智友善城市。

(中時 )