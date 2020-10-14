國民黨革實院長羅智強今赴監察院陳情，控訴行政院長蘇貞昌去年3月痛批NCC，「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，欲伸手干預NCC獨立職權，之後一連串針對中天舉動，打壓新聞自由等3案，要求監院撤查，他也向陳菊喊話，古有周處除三害，今請陳菊除三害。值班的監委葉大華聽聞羅智強陳情後，指「羅委員辛苦了，每天都來」，羅回「應該的」。

國民黨革實院長、台北市議員羅智強，近日因2018年參選議員的4筆政治獻金，遭監院指控個資不符，其中最小的一筆是306元，不料，經羅智強向北市府民政局確認，發現這4筆個資完全相符，他批評監院淪烏龍院。

羅智強上午赴監院遞交陳情書，要求陳菊比照查辦306元的標準，「幫政府除三害」，首先，行政院長蘇貞昌去年3月16日痛批NCC，「誰都管不了他，但他也什麼都不管，就是因為「他想管，而且想關中天」，前NCC主委詹婷怡因而「被請辭」，之後NCC又不斷騷擾中天與對民進黨有意見的新聞台，針對這一系列動作，要求監院依法彈劾蘇貞昌。

其次，綠委蘇巧慧妹妹、「二三設計有限公司」負責人蘇巧純，於2018年11月投標教育部的國立台灣科學教育館標案，並未表「立委二等親」身分，恐違反《公職人員利益衝突迴避法》。

再者，針對監察院查羅智強政治獻金，破天荒出了歷史大烏龍，要求陳菊比照周處精神，查辦她自己，他呼籲，本來囂張的就像民進黨董卓的陳菊，不該踢到羅智強這塊鐵板後，就馬上變成民進黨的蔣幹躲起來。

當羅智強提及蘇巧純投標未表明身分時，監察院回應，《公職人員利益衝突迴避法》的新法是於2018年6月13日公布，2018年12月13日施行，而蘇巧純是在2018年11月投標，新法的「表明關係人身分」義務，尚不能規範蘇巧純。

隨後，羅智強質疑，依據舊法版本，關係人根本不能有交易行為，那蘇巧純的裁罰應該要更重？監察院解釋，舊法的確規範關係人不得有交易行為，但交易行為是在簽訂契約後才成立。蘇巧純投標時是適用舊法，所以沒有新法的「表明身分義務」，到了簽訂契約時已經是新法，所以也不受舊法的「關係人不得交易」規範。

(中時 )