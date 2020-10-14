台灣大寬頻宣布針對新申辦1Gbps超高速光纖上網，可免費升級WiFi 6與全新Mesh網路功能，再搭配台灣大寬頻提供的Mesh子機，由專人到府安裝，家中網路覆蓋率將大幅提高，減少連網死角。

台灣大哥大旗下台灣大寬頻今年8月起1Gbps超高速光纖上網＋WiFi 6服務上線後，讓消費者體驗到大幅降低延遲時間，玩線上遊戲時網路不再卡卡。

台灣大寬頻針對新申辦用戶再加碼，將原有數據機也加入Mesh網路功能，再搭配台灣大寬頻提供的Mesh子機，能延伸家用無線網路收訊範圍，對於居住在多樓層住家如透天厝、別墅，或者室內坪數較大的用戶，也能享受零死角的極速上網體驗。

台灣大寬頻表示，即日起至10月31日之前新申辦1Gbps光纖上網指定方案並完成安裝，就享台灣大最新GeForce NOW多款雲端遊戲3個月免費暢玩；透過網路門市申辦還送momo紅利金600元，限時再加碼抽momo紅利金5,000元。

(工商 )