國台辦14日表示，大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商、台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。

國台辦發言人朱鳳蓮14日在例行新聞發布會上指出，大陸現在正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高質量發展。

她稱，2020年上半年，總體減稅降費超過人民幣1.5兆元，更多企業從中受惠。各項惠台利民措施為廣大台胞、台商釋放更多利好。

(工商 )