國台辦：大陸始終是台商投資興業最佳選擇 11:452020/10/14 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國台辦14日表示，大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商、台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。 國台辦發言人朱鳳蓮14日在例行新聞發布會上指出，大陸現在正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高質量發展。 她稱，2020年上半年，總體減稅降費超過人民幣1.5兆元，更多企業從中受惠。各項惠台利民措施為廣大台胞、台商釋放更多利好。 (工商 ) #相互 #國台辦 #大陸 #始終 #興業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣驗核酸超貴 國台辦：為控制疫情盼理解配合 11:582020/10/14 兩岸 國民黨改名等「系列動作」 陸國台辦：大是大非的問題不容試探 11:012020/10/14 兩岸 陸國資委 支持國企民營兼併重組 04:092020/10/14 產業財經 我的E政府升級 一站式線上申辦 04:092020/10/14 金融．稅務 台積電法說同日喜迎現金股利 法人散戶樂開懷 09:162020/10/14 財經 疫情來亂 國台辦：陸公布紓困「11條措施」助台企 11:152020/10/14 兩岸 陸公布台諜案 國台辦：已通知家屬、聘請律師 11:532020/10/14 兩岸 美售台先進武器 國務院已准3項 04:092020/10/14 政治要聞 牛津：明年大陸經濟可迅速反彈 04:092020/10/14 財經要聞 法說會周四登場 台積電漲不停 外資連十買，目標價上看600元 04:092020/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果籲同業跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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