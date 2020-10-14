凱擘大寬頻光纖上網服務再升級！凱擘針對新申辦1Gbps超高速光纖上網用戶，提供免費升級WiFi 6及全新Mesh網路功能，搭配凱擘提供的Mesh子機。

另外，10月底前新申辦並完成安裝，贈送momo紅利金600元、最新雲端遊戲3個月免費暢玩，及加碼抽momo紅利金5,000元。

凱擘大寬頻表示，1Gbps超高速光纖上網＋WiFi 6服務於8月率先上線，凱擘決定再加碼免費將原內建WiFi 6數據機升級新增Mesh網路功能。

凱擘強調，1Gbps超高速光纖上網滿足全家人的上網需求，無論多人分享、多螢使用，隨時都能保持高速連網，觀賞線上高畫質影音、玩線上遊戲也超順暢。至於內建WiFi 6及全新Mesh網路功能數據機，則可立即提升網路速率、大幅降低延遲時間，傳輸速度翻倍、範圍更廣，有線無線都能共享上網吃到飽。再者，選搭凱擘提供的Mesh子機，能再延伸無線網路收訊範圍，特別適合大坪數或多樓層住家的用戶。

凱擘大寬頻針對新申辦1Gbps光纖上網用戶，推出指定方案，即可以月付999元起的優惠價享有1Gbps超高速光纖上網＋WiFi 6＋Mesh網路服務，凱擘提供Mesh子機專人到府安裝服務。

2020台北國際連鎖加盟大展秋季展，將於10月15日至10月18日於台北世貿一館開展，凱擘大寬頻將以「HomeSecurity AI店家防護」服務參展。

「HomeSecurity AI店家防護」服務透過App就能跨平台遠端觀看高畫質即時影像，選擇日期與時段即可回溯歷史影像，還有光纖上網服務同時滿足店家及店內客人的上網需求。非營業時間只要啟動主動告警功能，就能透過AI人像辨識技術更精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況，隨即透過電話、簡訊及App推播通報緊急聯絡人。

若因異常入侵導致店家設備、物品遭竊或損壞，還可申請每年最高36萬元的竊盜損失補償，降低店家損失，無論在營業或非營業時段都是守護店家安全的好幫手。

凱擘大寬頻表示，2020台北國際連鎖加盟大展秋季展現場申辦，可以每月999元超值優惠價享有店家安全解決方案及光纖上網服務，再享展場限定免收3,500元裝機費、加碼送momo紅利金500元、專人到店安裝、24小時客服專線。

凱擘大寬頻目前提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

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