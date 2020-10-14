富邦金控國際獲獎再創佳績！今年陸續獲《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌頒發七項大獎，其中又以第十五屆亞洲最佳公司治理獎（15th Asian ESG Award -The Best of Asia）成績最為亮眼，富邦金控董事長蔡明興三度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」，富邦金控亦蟬聯11年榮獲「亞洲地區最佳公司治理獎」，顯見富邦金控於公司治理、責任投資、企業永續經營績效卓著，備受國際讚譽。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期投入公司治理的強化與優化，今年獲《亞洲公司治理》雜誌頒發七項大獎殊榮，是對公司的鼓勵與肯定！富邦金控首重公司治理，不僅為台灣第一家引進獨立董事制度的金融業，董事會成員的獨立性與多元化也為台灣及區域市場樹立典範。

《亞洲公司治理》雜誌為亞洲地區第一本以探討公司治理為主的專業性季刊，從2005年起，每年均透過市場公開資訊針對亞洲多國企業進行評比，並表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、財務經營績效等各領域表現傑出的企業。

受新冠疫情影響，第十屆亞洲卓越獎(10th Asian Excellence Award)頒獎典禮改為線上舉行，富邦金控再獲佳績，包括富邦金控總經理韓蔚廷三度榮獲「台灣最佳投資人關係–執行長獎」，富邦金控連續十年榮獲「台灣最佳投資人關係獎」，第七度獲頒「亞洲最佳企業社會責任獎」及獲得「最佳企業公關獎」、「台灣最佳投資人關係經理人獎」共五項大獎，突顯富邦金控持續精進投資人關係維護的成果獲國際肯定。

蔡明興表示，儘管2020年上半年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，富邦金控除了在第一時間審慎面對疫情、做好防疫工作，也積極落實風險控管，旗下各子公司仍維持優異的經營績效，總資產再創歷史新高，富邦人壽自結總資產在7月底已突破新台幣5兆元，也帶動富邦金控自結總資產達到新台幣近9兆元。追求績效獲利穩健成長之際，富邦金控亦希望為投資人、利害關係人創造更多價值，自2015年開始推動永續(ESG)願景工程，2020年發布升級版的ESG六大策略，調整為永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷。

未來，富邦金控將持續耕耘台灣市場、拓展亞洲區域佈局，並積極落實風險控管，以追求長期穩健成長，同時也將公司治理精神、企業社會責任落實在子公司各項業務中，將金融業核心能力轉化成永續經營的推力，朝「亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

(工商 )