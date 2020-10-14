受到美股下跌，新冠肺炎疫苗研發暫停，以及美國下一輪紓困方案，白宮與國會之間尚未有共識下，多重利空夾殺，日經225指數開跌0.24%，來到23545.66點；同時，東證一部指數亦開黑0.45%，為1641.65點。

缺少好消息激勵，市場觀望氣氛濃厚，指數一直在平盤下震盪，開盤後近1.5小時，日經225指數來到早盤新低23523.4點，下跌近80點。不過，就當大盤在觸底後，日經225便一路震盪走高趨近平盤位置。日經225指數早盤收小黑跌12.43，跌幅0.05%，暫收23589.35點。東證一部指數跌8.41點，跌幅0.51%，暫收1640.69點。

嬌生(Johnson & Johnson)因參與疫苗研發受試患者，出現不名病症，迫使嬌生中斷新冠肺炎疫苗研發工作。禮來(Eli Lilly and Co)也表示基於安全考量，新冠肺炎抗體治療的臨床實驗也不得不要暫停。隔夜美股受到衝擊，使得美股全面收黑。嬌生與禮來股價分別下跌2.3%與近3%。加上發表新品的蘋果電腦，股價不漲反跌，讓疲弱的隔夜美股，也影響日股早盤表現。

(時報資訊)