中鋼(2002)11月內銷盤價連5漲，且漲幅擴大至5.02%為今年最大漲幅，第四季鋼價漲勢確立；預期在中鋼調漲後，中鴻(2014)11月盤價亦可望再漲，對鋼廠第四季營運有利，鋼鐵股今日穩定上揚。

中鋼周二召開11月份內銷鋼品盤價會議，中鋼11月內銷鋼品盤價平均調幅為5.02%，擴大漲幅且呈現連續第五個月調升。中鋼內銷盤價跟隨著國際鋼價走揚，預期年底前鋼市仍維持走升格局。

中鋼第三季本業虧損持續收斂，第四季鋼價持續調升，有利第四季轉為獲利，並力拚今年全年可以獲利。

中鋼11月內銷盤價連5漲，中鴻將於本月下旬前開出11月盤價，亦有機會挑戰連5漲。

中鋼、中鴻今早股價上揚，中鴻重回票面價。除了鋼價上揚有利外，具綠能題材的燁輝(2023)股價漲勢更大。

鍍面大廠燁輝持續布局綠能產業，繼今年發表太陽能光電支架後，由燁輝籌組的光輝綠能大聯盟持續擴增成員，水面型太陽能光電發電系統也正式上路，並在今年太陽光電展中展出，搶攻商機。

在今天將登場的台灣國際太陽光電展中，燁輝與光輝綠能大聯盟成員將提供屋頂型、地面型以及水面型太陽能光電發電系統之全方位解決方案。

第三季鋼市止跌復甦，第四季鋼市進一步向上，中鋼10月月盤為連續第四個月上揚，整體盤價調漲每公噸500~1000元，平均調幅3.36%；昨日開出產品每噸均漲千元以上，11月內銷鋼品盤價平均調幅為5.02%，擴大漲幅且呈現連續第五個月調升。

(時報資訊)