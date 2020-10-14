甘姓女子申辦預付卡門號，以2000元代價售出，被應召站用來媒介性交易，因而遭檢方依幫助圖利媒介性交罪起訴。台北地院認為，新聞經常報導詐團會用人頭門號，卻很少提及應召站也會這麼做，一般人不一定知道門號可能被應召站不法使用，且檢方舉證不足，判甘女無罪，可上訴。

檢方起訴指出，甘女2019年12月13日申辦預付卡門號，以2000元代價販售給應召站，被用來刊登「發現一隻超級卡哇伊的小可愛缺錢下海了，哪位哥哥好心幫幫忙...」性交易廣告，並作為聯繫使用，甘女涉犯幫助圖利媒介性交罪。

警詢時，甘女承認賣門號給1名「譚大哥」，但在審理時否認犯罪，改稱2000元是跟「譚大哥」借來的，與交付門號無關。

合議庭認為，社會上普遍存在使用他人門號的情形，法律也沒有禁止，新聞常報導詐團使用人頭門號，檢警也積極查緝、宣導，反觀對於應召站也會使用人頭門號一事乏人問津，無法認定一般人都能認識到門號可能遭應召站不法使用。何況，各類犯罪均有可能利用人頭門號，若認定申辦人可預見各類犯罪，顯然不合理。

此外，因甘女否認賣門號，檢察官又未證明2000元與交付門號的關聯性，或提出「譚大哥」是應召站成員的證據，也無法證明甘女交付門號時，主觀上可預見被應召集團利用，合議庭因此依罪嫌不足，判甘女無罪。

(中時 )